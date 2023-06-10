隨著疫後觀光潮湧現，國人出國旅遊大增，護照辦理大排長龍，但來台觀光旅客卻增加緩慢。台中機場目前定期航線更僅3條，中部觀旅業者十分憂心，10日呼籲政府部門盡快將台中機場航線恢復到疫情前水準，也希望陸客能回流。

立法委員江啟臣10日邀請旅宿業、旅行社等產業代表，並請交通部觀光局、臺中市政府觀光旅遊局、市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊、吳振嘉等人與會，盼藉由公私協力，全力推動大台中觀光產業發展。

立委江啟臣10日邀集中部旅宿業者代表、觀光局及台中市政府觀旅局座談，盼藉由公私協力，全力推動大台中觀光產業發展。（江啟臣辦公室提供／張亦惠台中傳真）

江啟臣表示，台中機場如今定期航線只有3條，距離疫情前14條定期航線仍有一段差距，請交通部觀光局、市府觀旅局更加努力媒合有意願的航空業者，在「中進中出」目標達成前，也應輔導業者提出中部深度體驗行程，讓國外旅客更深入接觸中台灣。

台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐指出，台中機場目前中轉能量、機隊能量不足，政府機關應設法培植深耕台中的航空公司，才能有效引入國際觀光客進入台中。台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼表示，台中旅宿業對國旅樂觀看待，但政府應趕快開放陸客來台，也向國際展現兩岸的良性互動關係。

台中市國際觀光發展協會楊理事長則表示，目前國際觀光客約有7成都會停留在北台灣，觀光局應設法引進中部地區，除了陸客與國際團客，甚至觀光醫療都是方向，應該有相關配套措施，讓業者有所依循。

交通部觀光局副局長林信任指出，觀光局目前正致力於推動疫後觀光，國民旅遊人次預估可以達到1.7億人次，恢復疫情前水準，國際旅客預估到6月底會到265萬人次，全年預計可達600萬，相關意見會帶回局內研議。

台中市政府觀旅局長陳美秀表示，台中機場航線目前定期航線計有越南河內、胡志明市及香港3處，7月台灣虎航將復飛澳門定期航線；不定期包機今年則有越南峴港及菲律賓馬尼拉，7月暑假起亦將陸續航行韓國釜山、濟州等地。