美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）演出過多部賣座電影，其中他主演的《不可能的任務》系列每每有新的一集，都會掀起全球影迷搶看和討論。而《不可能的任務：致命清算 第一章》將於7月中推出，最近網上就瘋傳多張湯姆克魯斯與2替身的合照，相似度幾乎百分百；但沒多久被內行人抓出破綻，揭露只是AI合成圖，讓網友討論全炸鍋。

近日推特上瘋傳一系列照片名為「湯姆克魯斯與《不可能的任務：致命清算 第一章》替身們慶功宴」，畫面中是湯姆克魯斯與2名長相幾乎神複製的替身，3人在派對中開心合影留念；這些照片立刻在網上引起討論和分享，因為湯姆克魯斯傳聞不用替身，不過，湯姆克魯斯並未對這些照片做出回應。

Tom Cruise stunt doubles hanging out after the release of Mission Impossible 7 pic.twitter.com/UmgZFxNQkk — Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) June 8, 2023

據外媒《BOOM》報導，他們提出湯姆克魯斯與2替身合照的多個質疑，在透過審慎分析，發現3大破綻，從過於蠟黃不自然的膚色、衣服和皮膚連在一起及背景燈飾不完整，推測這是由AI（人工智能）製成的合成圖；臉書一個與人工智慧程序服務有關的社團「Midjourney Official」中，有該圖片的發布者表示，該圖片是AI製成，非真實的照片。

湯姆克魯斯主演的《不可能的任務》系列電影最知名的原因之一，就是傳出他都不用替身，高難度又危險的動作都是親自上陣，還因此學會許多特殊技能，像是跳傘、空中滑翔和開飛機等；更傳出他被稱讚敬業時，湯姆克魯斯也只謙虛地說，「為了觀眾都值得」。