台北表演藝術中心因施工廠商倒閉而延宕工期，北市府將要付2.3億監造服務費，北市議會教育委員會決議，將追加預算刪除至1000元保留科目，並提2點附帶決議；文化局則指出，市府政風處已啟動調查。

北藝因施工廠商倒閉致工期延長，規畫設計及監造技術服務廠商於去年4月向北市府提出履約爭議調解，去年12月調解成立，北市府共需支付2億3690萬，其中262萬已先支付，2.3億餘款循預算程序辦理。

台北市議會教育委員會審議「台北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費。議員許淑華表示，強制執行期限是今年底，應釐清相關責任，否則恐由議會承擔後果；議員吳世正則說，不滿柯團隊未經同意就給付。

議員王閔生認為，對方若強制執行仍須支付款項，且討論4次應有結論，決定通過或刪除並附帶決議送交大會，也建議刪成1000元保留科目，讓市府未來可編列預算。

教育委員會決議，該案追加2億3427萬4000元，刪減2億3427萬3000元，准列1000元，民眾黨議員黃瀞瑩保留大會發言權。

另外2點附帶決議，前市府與北藝規劃設計及監造廠商履約爭議調解，未與議會溝通，違反預算程序，規避議會監督，侵害預算審查權，議會予以譴責；前市府履約爭議調解過程及簽訂調解成立書的程序，是否涉及違失，由議會送請監察院調查。