台灣大專籃球新勢力、國立虎尾科技大學跟雲林在地豐泰企業股份有限公司的「虎豐來襲 籃球菁英計畫」，正式邁向第二年。虎科大籃球隊新學年度將重返富邦人壽UBA公開一級舞台，周年感恩餐會迎新送舊，團隊增添10位新血，其中包括剛從T1聯盟台鋼獵鷹隊退役的藍領戰將龍弘元，擔綱中鋒教練，以及碩士生李定謀、大一新鮮人HBL抄截王柯舜凱與助攻王林明暐等球員。

「第一年我們達標，重返一級，過去這一年，我們相信籃球隊是個起點，持續幫助學校推動運動教育這環，期許不只凝聚師生向心力，也盼望更上一層樓。」虎尾科大校長張信良表示，感謝豐泰企業，虎科大籃球隊朝正確方向前進，上個學年度在主場贏得公開二級季軍，順勢重返公開一級，新學年度預計規劃整建體育館，要積極爭取承辦新學年度UBA一級預賽的第二階段賽事。

虎科大去年三月與豐泰企業合作，共同啟動「虎豐來襲 籃球菁英計畫」，豐泰企業五年挹注三千萬給虎科大籃球隊，以及兩千五百萬獎助學金，推動雲林在地體育文化，培育更多優秀人才回饋基層。

「不知不覺中這計畫推動近兩年，感觸很深，一年多來跟著同學，感覺年輕很多，看到球隊進入甲一級，初步達成目標。當然沒有走到二級決賽，前進小巨蛋，這有點可惜，但這種遺憾會成為動力。」豐泰企業副董事長王建榮以本季打進NBA總冠軍賽的「老八傳奇」熱火隊，勉勵球員，「雖然還不知道最後結果，但他們已經打出老八傳奇，我們二級季軍，算起來是『老15』，我們要創造屬於我們的傳奇，甲一級場場硬仗，努力一步步前進。」

虎科大籃球隊團隊，新賽季增添助理教練龍弘元，物理治療師吳宇祐、運動防護員林軒宇、肌力與體能教練陳佐融，球員方面則有來自台北商大的碩士生李定謀(前松山高中)、大一新生HBL抄截王松山高中柯舜凱、助攻王能仁家商林明暐、基隆商工劉建平、能仁家商陳冠嘉和東山高中蕭立培。

「重返一級，達成五年計畫第一階段目標，新學年度很感謝一些新成員加入，特別是這幾年HBL拿到個人獎項，還願意離開北部到中南部就讀的球員，真的不超過十個，我們會持續培育更多人才，然後銜接上職業舞台。」虎科大籃球隊總教練盧譽誠期許球隊，新球季打底保級，衝擊八強，最後就像球隊新賽季口號「不虎你了」，成為UBA強權隊伍。

台鋼獵鷹隊總經理錢韋成這天受邀出席感恩餐會，他很開心見到豐泰企業挹注虎科大籃球隊，「台灣籃球整體發展，長期來說還是重北輕南，但早些年的義守，到現在虎科大，還有這幾年南部增添不少職業籃球隊伍，讓台灣籃球發展更平均更全面，可以讓年輕球員更多選擇，有更好的發揮舞台。」

他也特別祝福龍弘元，退役後到虎科大教練團傳承所學，「他是我們創隊元老，很開心見到他加入這麼棒的團隊，延續喜愛籃球的初衷，幫助台灣籃球正向發展。」

府城子弟龍弘元又重回雲林，當初結束SBL生涯時，曾投身當地基層籃球教職，他認為虎科大團隊體系完整，感謝總教練盧譽誠邀請，有這機會學習成長，「來到這學校，這是很棒的舞台，學校企業大力支持，只要勇於發揮，就有機會被看見，不要放棄你的夢想。」