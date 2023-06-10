5日台中市大里區1位游姓女子「四肢瘀傷」送醫不治，醫院通報警方，經檢、警會同法醫相驗解剖後，認為死因可疑，而2名和死者同住的女室友，案發後立即搬離住所，遭質疑和宗教趨魔有關；據了解，游女生前從新北市搬到台中市大里區1處賣場打工，就因為迷信宗教，游女也被家屬勸說「別太過沉迷」，豈料，卻發生這起憾事。

這起命案發生於本月5日，1名游姓女傷者被2位女室友送到醫院，經搶救後仍不治，院方發現游女四肢大面積瘀傷，並通報霧峰分局，經警方初步勘驗，死者遺體無明顯致命外傷，四肢瘀傷疑遭外力造成，陳屍的住宅內留有1把矽膠軟質拍痧棒，且屋內擺放宗教書籍、勸世字畫、宗教團體外出聯誼活動佈告欄等物品。

案發後，警方懷疑案情不單純，報請檢方偵辦，竟發游姓死者2位女室友攜帶大量行李，跨縣市遷移，且2位女室友的說法「避重就輕」，2女室友還聲稱，游女生前因身體不適才會以軟質拍痧棒幫拍打身體暢通氣血。

據悉，死者家屬則表示，女兒因迷信宗教，還專程從新北市住家搬到台中市大里區，並在五金大賣場打工，曾擔心女兒信教走火入魔，曾多次勸戒別太過沉迷。

台中地檢署指派四年前偵辦此案的檢察官再度偵辦，除了已拘提女死者的兩名室友外，又拘提另兩名友人調查，經偵訊後，上午移往地檢署複訊。

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