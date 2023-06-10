長榮航空今日一架A330-300航機執行BR189羽田－松山飛航任務，航班原預計於當地時間上午10時50分從羽田機場起飛，但在滑行道上與泰國航空班機發生碰撞，飛機須留在日本檢修及接受調查。長榮指出，該航班上有193名旅客與1名嬰兒，已取得相關單位同意，今晚調派飛機將旅客接回。

長榮說明，BR189航機依塔台指示於羽田機場L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭一架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。

該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修，因此長榮航空於旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心。

長榮也同步採取多種彈性措施，方便旅客盡速返台，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台；並且視航班簽轉情形，有住宿或返家需求之旅客，長榮已陸續提供協助安排。

長榮航空另調度替代航班將旅客接回，在最短時間內提出申請，並於傍晚取得相關單位許可，該班機預定日本當地時間21時30分自羽田機場起飛，受限於松山機場宵禁限制，班機預計11日凌晨0時20分飛抵桃園機場後，另行安排交通將旅客送回台北。