為維護漁業資源的平衡與永續經營，並照顧漁民生計，今(10)日下午由金門縣水產試驗所、金門區漁會以及金湖、金沙與金寧3鄉鎮公所，於新湖漁港共同舉辦「海洋漁業資源復育放流計畫」的第1場放流活動，在金門護漁號的領航下，6艘漁船頂著大雨航行至料羅南石滬公園外海順利放流8千尾黑鯛魚苗，後續另配合潮汐再行放流8萬2千尾，合計共9萬尾黑鯛魚苗，以回復海洋生態的發展。

藉由魚苗放流活動「放小魚，抓大魚」的理念，用以豐富海洋資源，永續發展、生生不息。(于家麒攝)

在金門護漁號的領航下，6艘漁船頂著大雨先後航行至料羅南石滬公園外海順利放流8千尾黑鯛魚苗。(于家麒攝)

漁會指出，「金門地區-海洋漁業資源復育放流計畫」的經費來源為國防部陸軍司令部國軍主要武器訓練場（金門地區實彈射擊場）的睦鄰捐助款，由金湖、金沙與金寧3鄉鎮各編列25萬元來共同執行。經由縣水試所協助代辦黑鯛魚苗孵化及飼育工作，並在漁會勘查放流地點及商調漁船下，今年的第場放流活動就從金湖鎮母嶼附近海域開始，後續仍會配合潮汐於金沙，金寧海域接續執行，合計共將放流9萬隻黑鯛魚苗，以復育海洋資源為首要目標。

金門縣副縣長李文良(左一)授旗給漁民代表(中)，一起為漁業資源的永續發展而努力。(于家麒攝)

主持放流活動的副縣長李文良表示，縣府看到各界共同對金門海洋的珍惜，點點滴滴、由衷感謝，如果活動效果不錯，可以試著提高經費，年年舉辦、年年執行，共同來豐富地區的海洋資源，在縣府能力所及，必將不遺餘力鼎力促成，一起為漁業資源的永續發展而努力。

金門地區今日下午於新湖漁港舉辦「海洋漁業資源復育放流計畫」的第1場放流活動，以回復海洋生態的發展。(于家麒攝)

漁會理事長陳水義則說，由於國軍的火炮射擊對於地區海洋生態影響甚巨，也使得以海為生的漁民生計影響甚鉅。去(2022)年與金湖鎮及水試所共同執行的魚苗放流活動，獲得漁民一致的認同，對漁獲量的捕獲也有很大的幫助，所以今年特別擴大海洋資源復育計畫的執行範圍，希望地區漁民出海皆能「每趟都豐收」、「日日都滿載」、「年年皆有魚」。

漁會表示，今年首場放流魚苗活動從金湖鎮海域開始，後續一直到月底，仍會在金沙鎮、金寧鄉海域執行放流活動，魚種皆為黑鯛，每鄉鎮3萬尾，共計9萬尾，藉由「放小魚，抓大魚」的理念，用以豐富海洋資源，回饋金門漁民，讓漁業資源得以永續發展、生生不息。