美國女星艾兒芬妮(Elle Fanning)受姊姊達科塔芬妮(Dakota Fanning)提攜，從3歲就入行，隨後出演多部口碑佳作，尤其2014年在魔幻電影《黑魔女：沉睡魔咒》，飾演睡美人「奧莉羅公主」一角，一頭飄逸金髮跟獨特個人魅力，更令演藝事業更上一層樓。未料，她日前親曝因為不能被潛規則，錯失演出機會，親自吐露好萊塢黑暗的一面。

艾兒芬妮現年25歲，5月份坎城影展時，身穿一襲鑲滿串珠的低胸長禮服，一出場就成為鎂光燈追逐焦點，然而風光的背後走過一段辛苦歲月，近日她參加《The Hollywood Reporter》女性喜劇圓桌會議，首度提及16歲，落選某喜劇電影的試鏡，居然輾轉聽到有人說原因是「沒辦法陪睡」，結果最後電影也未能拍成，不過事隔多年她已能一笑置之，帶著譏笑的口吻痛罵：「多麼噁心的豬！」

艾兒芬妮數週前也在podcast節目《Happy Sad Confused》談論演員們參演DC漫威、星球大戰等大製作電影所需承受的壓力，談及曾在一部熱門作品落選，原因可能非常多，但從各方的意見中，推估最大的因素是粉絲數量不夠多，此外，她也說接演這些片大有幫助，卻無法確認是否成功，讓她感到十分可怕。

其實，艾妮芬妮曾表示沒有推特或臉書，而且直到2016年滿18歲之後，IG才轉為公開狀態，社群網站不乏私服穿搭、美妝以及工作行程，目前追蹤數已達680萬，至於姐姐達科塔芬妮則有385萬追蹤數。