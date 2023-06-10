國民黨台北市議員鍾沛君近日揭發曾遭名嘴朱學恒「抱住強吻」的過程，引發全網熱議，而切結書中朱學恒說會「遠離鍾沛君」，事後卻仍與鍾同台大談性騷；但先前國民黨大安區立委初選期間，朱學恒分別找鍾沛君的兩位對手楊永明、羅智強上直播節目大談時事、理念和政策。

據鍾沛君8日晚間在臉書貼出的切結書，朱學恒在中稱會「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾」。但朱學恒事後仍在節目上與鍾沛君同台，還大談民進黨性騷風波，讓鍾沛君感到無法接受。

今年2月至4月，國民黨大安區立委初選，鍾沛君、羅智強及楊永明3人都表態有意爭取提名，也頻繁在各節目上談論時事、討論理念及政策。當時在網路上仍有聲量、影響力的朱學恒，也在個人YouTube直播節目邀請了鍾沛君的兩位對手。

在3月8日，朱學恒與羅智強直播「賴清德退此一步即無死所，各山頭紛紛歸位，國民黨選輸依舊快活，派系各自盤算，2024這場選戰怎麼打？ft.羅智強」，至今已有8萬次觀看；在3月10日，朱學恒與楊永明直播「只有台灣不准疑美？吳釗燮在想甚麼啊！蔡英文訪美，柯文哲訪美，真的會有效果嗎？ ft.楊永明教授」，至今也有5.4萬次觀看。