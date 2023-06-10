根據衛福部「妨礙醫療業務執行的通報案例」統計，台東縣每年至少有1起醫療暴力事件，台東縣警察局為防範並強化醫療暴力事件緊急應變能力，與衛生福利部台東醫院合作，在急診室辦理「防制醫療暴力演練」，檢視醫療人員及保全臨場反應、院方通報以及執法人員處置機制。

「防制醫療暴力演練」模擬1名男性患者在部東醫院急診室就醫，不服診斷企圖出手攻擊護理師。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「可是我想住院！」演練情境是模擬1名男性患者在部東醫院急診室就醫，不認同院方診斷無礙，請他返家休息，對著護理師大聲咆嘯並意圖出手攻擊，保全見狀上前抓住男子雙手，從後方環抱制止他的攻擊動作，雙方在門口對峙，院方同步啟動院內急診暴力事件通報，由台東警分局派遣線上巡邏警網到場，立即壓制

台東警分局分局長陳蔚文表示，醫療暴力事件嚴重危害醫療救護的執行與醫護人員安全，所有脫序及暴力行為都不被允許，將持續與轄內醫院合作執行醫療暴力演練，強化醫護應變機制，在最短時間內通報、處置，降低傷害。