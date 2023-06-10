彰化縣「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團端午前夕發起愛心粽募集活動，今天將募集的2560顆愛心粽送達彰化家扶二林服務處，發送給該中心服務的二林、大城、芳苑、埤頭、竹塘等5鄉鎮受助家庭，讓弱勢家庭提前感受端午佳節的歡樂氣氛。

通貨膨脹下，讓許多民眾在日常支出上都很有感，弱勢的家庭生活更是受到嚴峻衝擊，不只節節攀升的日常飲食開銷支出讓他們吃不消，連吃口端午粽子都幾乎成為奢望。

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱發送愛心粽給彰化家扶小朋友。（彰化家扶提供／孫英哲彰化傳真）

成立已7年的「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團，今年像往年一樣募集愛心粽，並快速募集到4480顆愛心粽，其中2560顆捐贈給彰化家扶256戶居住偏鄉沿海地區受助家庭，其餘則捐贈給其他在地社福單位與社區課照班。

彰化縣政府秘書蔡禮謙今天與「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱一同將愛心粽送給家扶親子，獻上端午節平安的平安，彰化家扶主任王震光回贈感謝狀表達謝意。

來自隔代教養家庭「小澤」和高齡77歲的阿嬤同住在二林鎮，嬤孫家庭生活主要仰賴社會福利資源協助，今天當他和阿嬤領到愛心粽時頻頻點頭道謝，直說每年都很期待拿到愛心粽，很開心，也很感動。

林煌凱說，不怕物價高，只怕愛心中斷，感謝每位善心人士與社友的支持與響應，讓他們再次完成此任務，看見能透過愛心粽捐贈活動傳達出二林在地最濃厚人情味，是最讓人開心的事。

家扶主任王震光表示，7年來送給家扶家庭享用的愛心粽數量已超過兩萬顆。當受助家庭基本生活條件滿足不易時，孩子真的很難安心念書，期盼社會大眾能持續支持彰化家扶扶幼工作推動，陪伴家扶兒少穩定生活就學。