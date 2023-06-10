嘉義市今年國中會考有9名學生拿到5A＋＋，7名學生寫作測驗達5級分，獲5A以上成績學生高達105人，其中北園國中學生潘金聖是新住民二代，由越南籍母親獨立扶養，雖然模擬考從未考過A，能在會考英語科得到A＋＋，校方表示是源自於他的努力。

北園國中學生潘金聖是新住民二代，雖然模擬考從未考過A，能在會考英語科得到A＋＋，校方表示是源自於他的努力。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

南興國中學生邱梓翔在會考獲得5A＋＋，寫作測驗5級分，南興國中校長柯博議表示，邱梓翔從小熱愛閱讀，喜歡邏輯思考探究，上課相當專心投入，遇有不會的地方，會立刻向老師請益，一直以來也很有耐心協助同學解決課業上的問題，是個相當暖心的學霸。

蘭潭國中美術班學生黃彥珣也獲5A＋＋、寫作測驗5級分好成績，是今年蘭潭國中榜首，蘭潭國中校長莊裕庭分享，黃彥珣個性溫和，與同學相處融洽，參加嘉義市與全國美展屢屢獲獎，學科術科兼顧，更透過音樂欣賞，療癒身心，調整節奏，讓學習動力能維持巔峰狀態，今年蘭潭國中獲5A以上學生數12人，佔畢業生總人數7％，1A以上的同學共77位，佔畢業生近45％。

北園國中校長謝宜岑表示，北園國中今年會考成績優異，創近3年來新高，其中潘金聖英語科得到A＋＋，謝宜岑說，潘母為越籍外配，獨力扶養潘金聖，因疫情關係收入不穩，但潘生貼心懂事，主動擔負家務，母親開刀住院期間，更悉心照顧母親，不僅努力向學，更因熱心服務獲「鐵漢柔情」稱號，肯定他學習態度積極，就算模擬考從未考過A，仍堅定練習不言放棄。

轉型實驗教育的大業實中校長陳明君說，今年學校榜首林奕凱取得好成績關鍵在企圖心的活化與勇往直前的決心，指林奕凱是個聰明的孩子，在大業學習氛圍的刺激與活化之下，展現奕凱勢在必得企圖心，更在生日這天拿到最引以爲傲的生日禮物。

嘉義市國中新生報到從8日開始至今10日截止，教育處長林立生表示，如尚未報到的家長，可掃描通知單上的QR Code或直接至「新生報到入口網」輸入新生身分證字號、家長手機號碼就能完成報到，強調嘉義市各國中努力以學生優異表現及優質課程安排吸引學生，在少子化衝擊下，嘉義市學生數逆勢成長。