住飯店遇到這種恐怖情況真的讓人一秒驚醒。一名男網友發文抱怨，日前入住高雄某間飯店，明明有開請勿打擾的燈，卻還是在睡夢中被房務刷卡開門闖入，高喊「House keeping」，當下他和女友都是全裸的狀態。對此，飯店緊急道歉，表示闖入的是新進同仁，未來會加強訓練。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前去高雄某飯店連續住房，睡得正香甜時，房門突然被房務員刷卡打開，「衝進來說要House keeping」，讓原PO和女友當場傻眼，因為倆人全身光溜溜，完全沒有任何一件衣服。

原PO補充，當下確定有開啟門邊的請勿打擾、打掃按鈕，且也有提前告知櫃台別來打擾，不需要打掃，但還是碰到這樣驚悚的情況，嚇得他直呼是「住宿驚魂記」。

對此，飯店第一時間道歉，坦言確實有疏失，根據《東森新聞》報導，飯店總經理表示，當天負責該房間的是新進同仁，打掃時沒注意到內部通報客人延後退房，也疏忽請勿打擾的燈號，強調未來會再加強員工教育訓練。