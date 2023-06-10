美國司法部委任的川普「文件門」特別檢察官史密斯（Jack Smith）9日公布起訴書顯示，前總統川普因不當處理機密文件而受到37項聯邦指控，其中包括31項故意保留國防訊息的罪名。川普則在自家社交媒體「真實社群」（Truth Social）上，直斥史密斯為「川普憎恨者」。

據新加坡聯合早報網報導，川普在「真實社群」上貼了一張史密斯的照片，稱史密斯「是川普憎恨者——一個精神有問題的變態人（psycho），根本不應該讓他處理任何與『司法』有關的案件」。

史密斯為戰爭罪專家，曾任美國代理聯邦檢察官和紐約州檢察官，為國際刑事法院（ICC）負責調查科索沃戰爭罪行的首席檢察官。

川普對史密斯的人身攻擊，與他對曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的人身攻擊如出一轍。白艾榮是川普2016年競選總統期間向色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費一案的檢察官。負責審理封口費案的法官日前警告川普和他的律師，不得在社媒平台上攻擊檢察官。