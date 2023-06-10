P.League＋總冠軍賽第4戰10日續在台北和平館登場，作客的新北國王靠著曼尼高貢獻16分、18籃板及10助攻的大三元，牧倫斯也有28分、12籃板，攜手幫助國王最後以107比97力挫地主台北富邦勇士，也把總冠軍賽戰局扳成2平，接下來G5將於12日回到新莊進行。

雙方此役都變陣，結果換上「三外一華一老」陣容的國王明顯占優，開賽很快就打出13比0猛攻，且取得14分大幅領先，勇士主場優勢蕩然無存，打完首節，國王31比18領先，但在首節，勇士罕見沒有任何罰球機會，反觀國王罰5中3。

國王次節開始打出10比2，很快擴大領先到21分，甚至取得47比24領先優勢，幸好勇士也靠林志傑領軍拉出12比0攻勢追上，不過國王在上半場結束前打出8比0，打完上半場仍以55比36領先，曼尼高半場14分、14籃板及6助攻。

第三節開始換成勇士打出10比2，可是國王馬上靠著林書緯、李愷諺的三分球回敬11比2，接著更把領先差距擴大到25分，沒想到又換勇士打出10比0，也讓這場比賽簡直兩隊輪流不設防，前3節結束，國王仍以86比68領先地主勇士。

打到最後8分47秒，辛特力不滿尺度激烈抗議被吹技術犯規，林志傑也跟著抗議，讓勇士板凳席又被吹了技術犯規，現場觀眾竟然有人把水瓶丟入場內，場面一度緊繃，也顯示出現觀眾有多不滿裁判尺度，隨後勇士趁機追到只差12分。

打到最後1分40秒，周桂羽的上籃，幫助勇士追成90比100，不過戴維斯馬上籃下放進兩分，勇士雖要回兩分，可是林書緯最後45秒接獲曼尼高妙傳投進三分球，擴大領先到13分，提前底定戰局，也讓曼尼高最後時刻完成了大三元。