今年5月底新北市新店區碧潭堰下游發現小毛蟹蹤跡，經水利局持續觀察，進而於本月3日晚間發現小毛蟹大軍出現在碧潭堰，昨（9）日上午生態調查團隊前往碧潭堰，在堰體繫上麻繩，為小毛蟹打通洄游的捷徑。

9日上午為堰體繫上麻繩，打通小毛蟹洄家的捷徑。（新北市水利局提供）

水利局表示，5月初預先啟動的「尋找蟹訊」，於日前已發現較大量的小毛蟹溯游於秀朗橋河段，推測較主要的大群體已緊接在下游河段持續上溯中，生態調查團隊根據過去在頭前溪調查的實驗數據，預估小毛蟹大軍上溯速度約略以每天500至1000公尺，在綜整相關調查數據，以及評估近日的微氣候和水文等條件後，水利局長宋德仁表示，碧潭堰可望看到毛蟹洄游高峰群。

生態調查團隊指出，小毛蟹因為怕天敵，所以都是天黑才出來活動，大概是天黑後30分鐘開始出現，最大量的時段是晚上7時至9時，但是如果數量多，則會持續到隔天，甚至白天也會出來，團隊成員將持續進行相關研究及調查工作，讓這有如曇花一現的生態徵兆轉化為寶貴的研究成果及數據。

宋德仁說，多年來全方位改善新店溪水域環境，此次呈現的生態徵兆，帶給我們激勵與感動，堅信所走的路沒有錯，未來將以碧潭為中心，打造新店溪無圍牆概念的水漾博物館，開辦水漾學堂帶市民參訪河廊據點、深植關於水及生態的思維，讓大家一起了解河川生命力的多元。