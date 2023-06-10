政壇性騷風波連環爆，新竹市政府、民眾黨「最美發言人」徐千晴今在臉書發文自曝，2022年2月通過民眾黨海選後擔任黨發言人，同月就遭當時某位長官(現已離職)性騷擾；徐千晴也說，這是「一段很不愉快的記憶，我從沒有原諒過伸手的狼，但我選擇往前看讓這頁塵封。」

徐千晴在臉書發文，她再參加海選後，從2022年2月14日起，擔任民眾黨發言人，「就在同個月就遭到當時某位長官（已離職）的性騷擾，幾經思考掙扎，決定告知我的直屬主管。」

徐千晴表示，「我的故事沒有就這樣被算了」，直屬主管第一時間就回報給柯文哲，而當時還是台北市長的柯文哲還在面對疫情二級警戒，「他可能甚至對我這個剛進來不到一個月的黨工，印象根本不深，卻立刻處理我的事。柯文哲指示時任直屬主管帶著我到警察局備案，保留種種證據，同時請直屬主管將相關狀況全部告知負責性騷擾防治業務的同仁，我與加害者之間不再需要有任何的業務接觸，並嚴厲告誡加害者不可再犯，處理方式讓我心存感激。」

徐千晴也說，「我深知作為女性在各行各業的不容易，也希望加害者真心知道自己錯了，都不應該用自己的權勢來達成任何目的。最後我想對這位加害者說，如果敢出來挑戰我，我將會讓你成為法院認證的變態。」