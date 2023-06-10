與烏克蘭政府和美國無關，自願發起反普丁的俄羅斯民兵部隊「俄羅斯自由軍團」（Freedom of Russia Legion, RDK）起義軍乘著不知從何而來的美製的M1224 MaxxPro防地雷反伏擊車和M1151 HMMWV悍馬車跨境打擊別爾哥羅德州(Belgorod)，並於6月4日（日）佔領了新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）， 同時發佈了許多激戰影片，不過眼尖的民眾發現，其中一支激戰影片的拍攝地點是在烏克蘭境內，俄羅斯自由軍團準備工作之扎實，著實令人佩服。
俄羅斯自由軍團聲稱目前仍然佔據新塔沃然卡村，俄羅斯官媒《俄新社》（RIA）7日驅車現地採訪，活動自由並沒有遭遇攻擊，可見俄羅斯自由軍團應該沒有打算對媒體出手。不過，現場的俄羅斯陸軍特種部隊則表示，目前該村莊已經安全。網友發現，激烈槍戰的影片，是在烏克蘭基輔州切爾諾貝爾村所拍攝，經位度為51.272900, 30.218714，已經本報核實，俄羅斯自由軍團對於前置作業的準備工作之扎實，著實令人佩服。
俄羅斯自由軍團表示，他們的指揮官馬茲尼克（Daniil Maznik）已經壯烈犧牲，他英勇領導了對別爾哥羅德地區的新塔沃然卡村的攻擊。
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