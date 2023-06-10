與烏克蘭政府和美國無關，自願發起反普丁的俄羅斯民兵部隊「俄羅斯自由軍團」（Freedom of Russia Legion, RDK）起義軍乘著不知從何而來的美製的M1224 MaxxPro防地雷反伏擊車和M1151 HMMWV悍馬車跨境打擊別爾哥羅德州(Belgorod)，並於6月4日（日）佔領了新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）， 同時發佈了許多激戰影片，不過眼尖的民眾發現，其中一支激戰影片的拍攝地點是在烏克蘭境內，俄羅斯自由軍團準備工作之扎實，著實令人佩服。

The soldiers of the Russian Volunteer Corps and Freedom of Russia legion were still fighting against the Russian Army in Nova Tavolzhanka (Russia) today



The Russian civilians filming it can’t believe their eyes



Russia is unable to protect its own borders pic.twitter.com/66GpwNcAjc — Visegrád 24 (@visegrad24) June 4, 2023

俄羅斯自由軍團聲稱目前仍然佔據新塔沃然卡村，俄羅斯官媒《俄新社》（RIA）7日驅車現地採訪，活動自由並沒有遭遇攻擊，可見俄羅斯自由軍團應該沒有打算對媒體出手。不過，現場的俄羅斯陸軍特種部隊則表示，目前該村莊已經安全。網友發現，激烈槍戰的影片，是在烏克蘭基輔州切爾諾貝爾村所拍攝，經位度為51.272900, 30.218714，已經本報核實，俄羅斯自由軍團對於前置作業的準備工作之扎實，著實令人佩服。

RIA Novosti's correspondent in Novaya Tavolzhanka has published a video report, stating the complete evacuation of the inhabitants.



RIA Novosti claims that the Russian military has taken control of Novaya Tavolzhanka. pic.twitter.com/Q62u9vfhbj — 301 Military (@301military) June 7, 2023

俄羅斯自由軍團表示，他們的指揮官馬茲尼克（Daniil Maznik）已經壯烈犧牲，他英勇領導了對別爾哥羅德地區的新塔沃然卡村的攻擊。