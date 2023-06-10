民進黨9日公布婦女部前主任許嘉恬包庇性騷案調查結果，認為情節屬實；至於當時副祕書長林飛帆的處置與中央黨部規定並無相違背之處。對於民進黨的決定，時事評論員謝寒冰直言，這是在告訴大家非常明確的訊息，民進黨所有為「性平」的努力，全部都是騙你的，就這麼簡單！

民進黨9日晚針對前婦女部同仁遭受廠商性騷擾一事，公布調查結果，確認「時任副秘書長林飛帆的作法與本黨相關法規，並無相違。」換言之並沒有包庇或吃案。

林飛帆辦公室表示，林飛帆承諾，未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。

對於民進黨的決定，時事評論員謝寒冰10日在《周末大爆卦》表示，這證明民進黨是什麼樣的政黨？大家去判斷。

謝寒冰質疑，民進黨在處理這件案子時，忘記一件事情，其實沒有人在乎林飛帆要不要留下來，因為林飛帆反正也選不贏王鴻薇，所以林飛帆有沒有留下來，根本不是重點。重點是大家看民進黨對這件事情反省的決心到底是什麼？能夠做到什麼樣的程度。

謝寒冰直言，現在這樣做，其實在告訴大家非常明確的訊息，民進黨所有為「性平」的努力，全部都是騙你的，就這麼簡單！

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