今(10)日下午台北市北投區知行路上發生一起槍擊命案，某鹹粥店43歲潘姓老闆娘，遭人持槍射擊中彈送醫不治，據悉，潘女疑陷入「四角戀」，因小王發現潘女刻意疏遠，另結2位新歡，不排除小王因愛生恨，在嫉妒下行凶；另外，這間鹹粥店曾在「新移民美食報馬仔」主題上刊登，不少熟客聞悉此事件發生後，感到惋惜。

這起命案發生在下午1時47分許，警方指出疑犯嫌騎機車靠近店家，從店外朝店內潘姓老闆娘射擊，犯案後騎車逃逸，潘女中彈時，其丈夫也在店內，聽到槍擊後上前查看，發現潘女受傷倒地，連忙報警並送醫，但潘女因傷勢嚴重，送往淡水馬偕急救後仍不幸離世。

據悉，該鹹粥店在北投當地具有不小知名度，是知小吃店之一，且曾登上台北市新移民專區網站中「新移民美食報馬仔」主題，這起命案發生後，不少熟客也惋惜表示，「很喜歡吃這家的炸花枝和紅燒肉」、「老闆娘人很勤奮也很努力」。

據悉，越南籍的潘女嫁來台灣18年，與丈夫育有2名小孩，鹹粥店僅夫妻倆經營，潘女在店裡和不少男客互動熟絡，又與其中1人私下交往，但疑因「小王」近日發現潘女開始疏遠，疑另結新歡，檢警比對監視器形貌後，研判凶嫌極可能是此人，不排除小王因愛生恨、嫉妒下行凶，現正擴大追查犯嫌的下落。