性騷案件連環爆，台灣民意基金會董事長游盈隆直呼「星星之火，可以燎原」，5月31日引爆的民進黨性騷擾案，只花了一個禮拜，就已遍地烽火，上從總統府資政、黨政與媒體高層、民運領袖，下到消防局官員、小學校長、補習班老師等等等，未來全台全面爆發，成為一個蓬勃的社會運動，不但可能，也是可欲的。

游盈隆表示，這把火來的正是時候，這是受害者的怒火，燒吧，這是千載難逢的機會，此時不me too，更待何時？所有行政或司法伸援都很有限，且緩不濟急，只要勇敢站出來，就會有震撼效果。

他說，台灣需要一場有意義的、健康的、能徹底反省的社會運動，讓不該被欺凌、被羞辱、被壓迫的弱勢者站出來，尤其是女性同胞，吐一口氣，討一點公道，讓加害人付出必要的代價。

游盈隆指出，台灣社會沒理由長期被淹沒在政黨、候選人和名嘴的無聊口水中，而無法針對真正有意義的政治、社會、經濟、文化問題提出反省與檢討。君不見，即便是萬眾囑目的2024總統和立委大選，迄今為止，候選人也經常言不及義，搔不到癢處，碰觸不到人民真正有感覺的議題。

游盈隆表示，蔡英文總統兩次道歉，因為她也看到「不只是民進黨或其他政黨，在社會的職場中、社交中、鄰里中，這類事件層出不窮」，她還說「性騷擾的受害者是我們要保護的人」。

游盈隆說，諷刺的是，在6月5日總統府針對資政顏志發涉性騷擾案表示「府方目前沒有調查權」，予人意圖推卸責任的聯想，社會譁然，才有隔天顏志發請辭並主動撤銷刑事告訴案，整件事前倨後恭，後知後覺，形勢所迫，相當難看。

性騷擾問題，不僅僅是所謂的「性平問題」，牽涉到更根本的人權問題，那是人與人之間相互尊重的問題，同時也是基本的道德問題，游盈隆指出，但最近上從總統、行政院長、立委，下到黨務工作者，開口閉口都是性平問題，顯示執政當局對此問題的認識有限，對此問題的理解還相當膚淺，比AI還不如，令人嘆息。

游盈隆強調，台灣應該是高度人權發展的國度，一個充滿「人」味的社會，而不只是蔡英文口中「一個更安全的、更友善的社會」而已，台灣人值得過的更好。

游盈隆說，531民進黨性騷擾案爆發以來，已經足足7天，累積案子至少8案，相關當事人名字有些已曝光，有些已呼之欲出，有些已經立案，民進黨必須妥善處理，拿出具體行動，快速回應社會期待，不能歹戲拖棚，否則，後果堪虞，開再多性平課也沒用。

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