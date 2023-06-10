環球科技大學因財務，5日被教育部退審會決議自112學年停招、明年停辦，該校今（10日）舉行倒數第二次畢業典禮，前立委、現任全國商業總會理事長許舒博致詞炮轟，上周和賴清德在一個場合中碰到，賴拜託他支持，他反問賴清德「你們把我爸一生的心血毀掉，我拿甚麼支持你？」

環球科大今年有806名畢業生，畢業典禮在校長沈健華致詞後，依序邀請縣長張麗善、立委伍麗華、斗六家商校長許永昌、義峰高中校長張菁惠致詞後，許舒博以全國商總理事長身分致詞。

許舒博上台致詞火力全開表示，上禮拜在一個場合碰到賴清德，賴問他能不能夠支持？他回答「我拿甚麼支持你」，賴清德又問是因為政黨的緣故嗎？他反問「你們把我爸爸（環球創辦人、前縣長許文志）一生心血毀掉，我拿什麼支持你。」

許舒博說，今天私立學校不是作姦犯科、挪用公款，也不是貪汙舞弊，是因為少子化造成衝擊招生不足，但今天卻反而限制他們海外招生、身障生招生、進修部招生，反而雪上加霜、惡性循環。

許舒博表示，他也找過幾個財團，但是沒有人敢興學，在這種教育政策之下，沒有人敢辦大學，教育需要完蛋的。現在教育部派董事來，不是來救學校的，是要把它結束掉。

許舒博受訪表示，賴清德聽完回答「我沒有在管這個，但是可以關心」，他心想「隨便啦，反正你是執政黨，教育政策就是要把私校毀掉，私立大學很難支持啦。」