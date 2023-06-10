古埃及最出名的法老王圖坦卡門（Tutankhamun）是考古學界的熱門研究對象之一，此前有學者認為他生前體弱多病且足部畸形。最近有專家提出不同看法，圖坦卡門王生前並非弱不禁風而且很可能身經百戰，外觀畸形的內翻足可能是遺體木乃伊製程所致。專家甚至依前人考古發現大膽推論圖坦卡門王死因：這位法老王也許因「酒駕」車禍英年早逝。

圖坦卡門王墓穴1922年出土，西元前1332年即位時只有9歲，在位10年。他的遺骨有一隻腳掌內翻如杵狀或馬蹄，有學者認為這隻腳天生畸形，加上陪葬品包含各式手杖多達130支左右，有人解讀這些是他的行走輔具。

綜合英國《每日郵報》、《BBC科學聚焦》雜誌報導，本週在英國舉行的切爾滕罕科學節（Cheltenham Science Festival），有幾名專家對於考古界歷來描繪的圖坦卡門王形象提出不同見解，研判前人對於他身體孱弱且足部畸形的假設有誤。

古埃及圖坦卡門王在位10年，去世時年約19歲。

從生醫角度鑽研埃及古物的獨立研究學者阿齊茲（Sofia Aziz）曾深入研究逾50具木乃伊。她說：「我認為沒有任何證據支持圖坦卡門王天生殘疾，因為我以前也看過一些木乃伊也有內翻足（club foot）情形，我們稱之為偽病理學變化（pseudo-pathological change）。至於手杖只是王室成員的象徵。」木乃伊製程會用到樹脂與緊密的繃帶，圖坦卡門王左腳也許因此形成內翻。

阿齊茲說，圖坦卡門王左腳缺了第二趾趾骨，可能是遺體置入沙坑時遺失或當時某人取走留念。她指出，圖坦卡門王雙腿筆直對稱，「倘若他真的天生畸形、足部內翻，走路會有困難，然而他的長骨（long bone）沒有任何相關證據」。不良於行多年的人，腿骨會有承受壓力的跡象。

圖坦卡門王陵寢出土作業歷時3年。

開羅大學放射醫學教授沙林姆（Sahar Saleem）說，就算圖坦卡門王真有畸形足，也不影響活動力，斷層掃描顯示他並無長年跛行者慣有的足踝關節發炎跡象。

此前有少數專家認為這位法老王並不孱弱，陵墓有許多皮革護甲與各式武器讓圖坦卡門王的戰士形象相對鮮明。英國曼徹斯特博物館埃及館館長普萊斯（Campbell Price）認為，圖坦卡門王是病懨懨少年的看法很可能只是神話，他也認為手杖是地位象徵。普萊斯說，陵墓出土時一次世界大戰剛結束，戰爭讓大量年輕人喪命導致世人產生集體悲痛，這可能影響當時考古界對於圖坦卡門王英年早逝的想像。

圖坦卡門王陵墓1922年出土，至去年剛滿100年。（示意圖／Shutterstock）

最近20年考古研究發現，圖坦卡門王喜好飲酒，可能死於戰車車禍。2010年研究除了指他足部畸形，也推論他可能死於開放性傷口感染。阿齊茲由此提出大膽理論，圖坦卡門王生前可能遇上一場因飲酒導致的高速行駛戰車車禍，換成現代說法就是「酒駕事故」。圖坦卡門王若未不良於行，自然也能駕駛戰車。

阿齊茲說，圖坦卡門王收藏大量白酒，陪葬品有6輛戰車；此前遺骨檢查發現骨折與開放性傷口，可能是駕駛戰車車禍時腿部撞到「儀表板」所致。她認為，這位法老王可能與當今多數年輕人一樣，會喝酒，駕車時車速可能太快。

不過，圖坦卡門王死於酒駕車禍的推論並未形成共識，最終可能停留在推測性質。若要查明確切死因，DNA可能是下一個手段。考古學家從未檢查過圖坦卡門王的內臟，然而1925年解剖木乃伊時有許多關鍵資訊佚失，阿齊茲說，即使透過斷層掃描有了新發現，許多問題目前仍無法解答。

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