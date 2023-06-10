近年受疫情影響，不管是科技人、上班族、身心障礙者、高齡者及照顧者等，面臨各種生活上的壓力，新竹縣政府社會處結合錸工場股份有限公司於新竹縣身心障礙福利服務中心舉辦「植人萃療癒創作展」，融合「園藝輔療」、「植物療癒」、「永續教育」及「創意培植落地」等概念，從即日起至15日舉辦一系列綠色療癒活動，邀請縣民攜手感受綠色生活的療癒力，歡迎大家報名參加。

創作展由植物療癒國際論壇為起點以「植物」為介質，邀請4位國內外專家學者，帶來精彩的綠色照護與綠色療癒分享；其中日本園藝療法學會代表理事石神裕美子擔任講者，分享多年來針對高齡者與兒童族群運用園藝療法的成果。

英國Damien Newman講者介紹Thrive UK長期執行之STH (social therapeutic horticulture社會園藝療法)對全人健康之效益，提供民眾學習並運用。此外，2022年金點英雄獎得主謝和芸主任展現她在高雄寮中基地帶領樂齡長者進行園藝療癒的過程及成果；文化大學主任郭瓊瑩將分享如何營造方寸小自然，在家也能創造出綠色療癒效果。

活動期間，也於中心一樓邀請綠色產業相關業者與單位以「原生植物」、「多肉植物」、「質感選品」、「環境永續」4大主題打造Plant-植感展區，進到展示空間即能感受滿滿綠意，激發居家療癒空間布置的靈感，還有植物體驗生活工作坊，民眾可以輕鬆自在地逛逛植感展區、享受限定蔬食主題料理／飲品、體驗五感身心靈紓壓，期盼藉此推廣永續生活觀念，也能感受綠色食療的魅力。

系列活動中除電子鼻探索茶葉奧秘的氣味體驗外，更安排土角厝DIY、微景觀生態瓶、五感情緒測試、永續療癒盆栽製作與植癒舒眠藥草球等精彩活動，讓民眾可以透過實際參與，真正體驗綠生活。