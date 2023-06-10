北市警內湖分局日前接獲情資，一名綽號小張的60歲張姓男子疑似持有槍械，立刻成立專案小組全力查緝。

經專案小組人員長期跟監、埋伏，鎖定張嫌身分及藏身處所後，向新北地檢署聲請搜索票獲准，會同新北警方到新莊區雙鳳路張嫌處所搜索，當場查獲改造金牛座手槍1把、子彈6顆等證物。

張嫌供稱，是朋友欠他10萬元，拿槍彈給他抵債，但張男又無法清楚說出對方身分。全案訊後，依槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源追查槍枝來源。