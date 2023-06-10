洋基總教練布恩（Aaron Boone）比賽中被趕出場，已經是習以為常的事，至於有沒有可能和裁判結下樑子，《ESPN》記者Joon Lee指出，裁判們沒有將布恩火爆的行為放在心上，甚至透露平常他和大聯盟工作人員的關係是非常友善且融洽的。

布恩執教洋基來到第6個年頭，提前出場次數高達30次之譜，比起經歷30年總教練生涯的貝克（Dusty Baker）、前勇士火爆教頭考克斯（Bobby Cox）還要多，即便近年重播輔助判決問世，大幅降低總教練和裁判之間的衝突，布恩被驅逐的機率仍居大聯盟史上第3高。

據Lee引用多名裁判說法，表示並不介意布恩場上的衝動行徑，「如果他越過這條線，並升級成為個人恩怨，他可能會被驅逐，但他生長在棒球家庭，知道自己的工作是什麼。」另一位資深裁判員表示，「沒有多少洋基球員被驅逐，因為布恩總是會提身而出，他只是做他應該做的事。」

本季第4度遭趕出場後，布恩被大聯盟禁賽一場，也意識到自己必須收斂些，「儘管如此，我還是不會讓我的球員面臨劣勢，失去讓我們奮鬥的機會，如果可以，我根本不希望我們的球員被趕出去。」洋基隊長賈吉（Aaron Judge）也出聲力挺，「我會為了好球帶的判決感到不滿，但布恩會支持我，向裁判大聲喊話並表達我的意見。」