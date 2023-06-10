新竹縣在地優秀舞團艸雨田舞蹈劇場傳喜訊，今年以作品《逐流》在36團中脫穎而出，獲文化部入選代表台灣赴法國，將於7月參與外亞維儂藝術節演出，舞團特別在出發前回饋在地鄉親，將在6月17、18日於新竹縣政府文化局實驗劇場演出。

艸雨田舞蹈劇場為新竹地區唯一邁進職業舞團的專業團隊，也是文化局重點培育團隊之一。團長暨製作人王羽靖於2017年創團，企圖為台灣的舞蹈劇場藝術找到新的風景，廣邀各地優秀藝術家，以高度的創作能量每年推出深具實驗性並結合當代社會議題的作品。

今年艸雨田舞蹈劇場以作品《逐流》獲選代表台灣赴法國外亞維儂藝術節演出。《逐流》作品內容包含雙舞作《而且或者…》及《下沉的世界》兩首舞作。編舞家劉奕伶的舞作《而且或者…》始於2021年大新竹縣市合併的熱門議題，編舞家以雙人舞來思考兩者之間建立關係的條件與變化，此舞作在去年12月參加日本橫濱舞蹈大賽，榮獲評審團大賞獎項。編舞家林廷緒舞作《下沉的世界》，以獨具風格的肢體語彙、隊形編排，呈現暗夜中人們的心理狀態。

艸雨田舞蹈劇場表示，今年很榮幸獲文化部選入代表台灣參加法國外亞維儂藝術節演出，而作品《逐流》的行前演出場將於6月17、18日2場次在縣府文化局實驗劇場上演，民眾可直接於Opentix兩廳院文化生活系統購票。每場僅限100名入場，其中也特別開放青年限量席位，歡迎18至21歲青年使用文化部推出的成年禮金購票，可享3折優惠。