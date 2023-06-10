近年來AI智能迅速發展，已經能自動生成如真人的圖片，有日本出版社嗅到商機，利用AI創造寫真模特兒「五月愛」（ Satsuki Ai），五月愛擁有天使臉蛋模鬼身材，出版社不僅幫她創立推特帳號，還要推出寫真集，不料有人發現五月愛外型撞臉日本女星椛島光（原名淺倉唯），事件發酵後出版社緊急停止發售寫真集，並關閉五月愛推特帳號。

出版社「集英社」所屬的日本《週刊Playboy》使用AI創造出虛擬寫真模特兒「五月愛」（ Satsuki Ai），該公司透露取名靈感是因為在5月創造了她，聲稱五月愛的設定是2006年5月29日出生，今年17歲，在東京長大，出版社除了幫她開推特帳號，還打算推出寫真集，消息一出立刻在網上引發熱議，有網友認為AI恐怕會讓真人女星失業，也有人認為AI的細節，例如表情、手的紋路等都比不過真人，也不能舉辦見面會。

五月愛的推特帳號已經關閉。（圖／翻攝推特）

沒想到5月28日才宣布推出寫真集，沒想到有眼尖網友發現五月愛長相神似女星椛島光，加上《週刊Playboy》曾與椛島光合作拍攝泳裝寫真，質疑《週刊Playboy》可能把椛島光未公開的照片透過AI變成五月愛，恐有違反肖像權的疑慮。而《週刊Playboy》7日於官網上公告決定停售五月愛寫真集，同時關閉五月愛的官方推特帳號，表示收到很多反饋，編輯部用AI合成物商品化的決定不夠謹慎，並懇請大眾的諒解。