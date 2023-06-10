受疫情影響，明新科技大學已兩年未辦實體畢典，10日畢典以「Re：Start」為主題，象徵畢業後是全新開始，不畏困難、勇敢再出發。今年畢業典禮有澳洲西雪梨大學副校長、菲律賓駐台大使等貴賓參加。典禮準備菲律賓、原住民學生表演，更安排知名藝人曾沛慈擔任神秘嘉賓現身演唱，一起歡送祝福3137名畢業生。

明新科大今年畢業典禮報名格外踴躍，包括本國、外籍的畢業生與家長親友，約1200人湧入典禮會場，無法進場的則透過直播觀禮。典禮中頒發智育、群育、體育、服務、勤奮向學及畢業生傑出成就獎等獎項。

明新科大校長劉國偉表示，這屆畢業生的大學之旅非常特別，幾乎全都籠罩在疫情限制中度過，但也是難得的獨特學習經驗。跨出校園又是一個全新開始，期許畢業生擺脫疫情陰霾面對全新未來，無畏大環境的變化，都能隨時整裝自信再出發，朝理想大步邁去。

藝人曾沛慈現身明新科大畢業典禮演唱，一起歡送祝福3137名畢業生。（明新科大提供／邱立雅竹縣傳真）

不同於傳統畢業典禮找名人演講致詞，明新科大送給今年畢業生一個特別禮物，安排知名歌手曾沛慈擔任神秘嘉賓以演唱的型式高歌祝福。曾沛慈以一首輕快曲風的「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」獻給畢業生，傳達要「盡全力感受生命中美好悸動的時光」，讓出席的畢業生們直喊收到「最讚的畢業大禮包！」

典禮最後由資深的5位明新校友與畢業生共同演唱校歌，學長學弟相隔40多年，校歌的合唱消弭差距，讓畢業典禮在濃濃的傳承意味中溫馨結束。