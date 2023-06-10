工研院參與經濟部技術處率領的台灣產官學研通訊團隊，6日到9日參加歐盟最大通訊展會-歐洲網路通訊大會（EuCNC），並宣布攜手知名研究機構-法國通信系統工程師學校與研究中心EURECOM簽署合作意向書（MOU），雙方將進行6G技術交流，包括通訊與感測融合、可重構的智慧表面通訊技術、開放架構基地台（Open RAN）平台等，後續有機會鏈結產學研參與歐盟6G計畫提案，參與先期驗證測試，有助奠定台灣6G技術發展基礎。

史上最大6G產學研團隊前進歐盟瑞典最大、最具指標性的前瞻科研展會「歐洲網路通訊大會」，其中工研院也參加並於台歐盟6G創新研討會上發表台灣6G產業技術發展現況。此行不僅吸引來自20個國家的研究機構、學校及大廠約300人參與交流，並與12個歐洲研究機構、6G相關組織、大學等進行一對一會談，更成功搶下合作機會，有望明年打入歐盟6G計畫。此外，還促成工研院與知名研究機構-法國通信系統工程師學校與研究中心EURECOM簽署合作備忘錄，未來將共同合作開展6G技術研發，成果豐碩。

EURECOM是法國頂尖的通訊技術領域領先的工程師學校及研究中心，科研氛圍濃厚，學術交流頻繁，在歐洲學術領域享有廣泛聲譽。MOU合作意向書由工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安博士，及法國知名研究機構EURECOM總監David GESBERT共同簽署，雙方將透過定期人員與資訊交流、研討會方式，聯合提案研究，致力於共同探索掌握6G先機。

丁邦安表示，此次簽約交流合作希望共同研發前瞻技術，為台灣產業帶來新機會，例如可協助基地台產業整合雷達感知的「通訊與感測融合技術」，國際通訊大廠關注節能低功耗解決方案的「可重構的智慧表面通訊技術」，以及協助實現軟硬體無縫安全互通性的開放架構基地台（Open RAN）平台等。期望藉此深化台歐雙方技術力與產業夥伴關係，有助於掌握關鍵6G技術，未來協助台廠搶攻6G市場商機。

2023年歐洲網路通訊大會在瑞典展覽和會議中心登場，大會聚焦「6G促進綠色永續與數位轉型」，此通訊大會不僅是歐洲通訊系統和網路領域的年度盛會，也是各國大展最新趨勢、技術的重要舞台。經濟部技術處也帶領14個產學研團隊，工研院透過參與此盛會並展示感算通融和組網、5G O-RAN 無縫移動系統、5G O-RAN非地面網路系統、6G全息視訊編碼等技術，期望開發潛在合作夥伴，洽商歐盟計畫提案合作。