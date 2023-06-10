北市一名54歲楊姓婦人，日前在信義區莊敬路上一間銀行旁，與一名投資顧問公司專員的年輕男子交談，當楊婦準備交付50萬元時，恰巧巡邏員警眼尖發現，上前阻止婦人交款，並查出該名投資專員竟是通緝犯，當場將他逮捕送辦。

信義分局吳興街派出所巡邏員警王眞鈺、邱煒翔，日前執行巡邏勤務時，在銀行旁發現楊婦正與一名身著西裝的年輕男子交談，當員警準備進入銀行巡簽時，發現該名男子不斷以斜眼方式觀察員警，行為怪異，便上前盤查。

男子自稱在某投顧公司擔任專員，負責楊婦的投資案，警方查證身分時，男子還謊報他人身分企圖蒙混過關，但因所報出生日日期與戶籍皆有出入，很快遭警方識破，進一步查證，才發現該名20歲徐姓男子是被苗栗地檢署發布執行的侵占案通緝犯，不僅沒按時入監報到，甚至還加入詐騙集團。

警方除當場逮捕徐嫌，查扣偽造投資公司印鑑、工作證及收據等證物，更於包包內起出含有毒品K他命成分的彩虹香菸等違禁物；眼見上一秒還滿嘴投資理財的投顧專員，下一秒已遭警方逮捕，楊婦才意識到原來一切都是騙局，表示在網路上學習投資，詐騙集團向其謊稱抽中股票，需向該投顧公司儲值50萬元，幸虧面交時遇到巡邏員警上前阻止。全案詢後，依詐欺、毒品及侵占通緝等罪嫌送辦，並持續向上溯源追查詐團其他成員。

信義分局提醒，假投資詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過通訊軟體或網路社團發送投資管道，千萬別聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付自身財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全。若遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以避免個人財物遭詐而蒙受損失。

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