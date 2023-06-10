桃園市復興區桃113線6.5K處今日出現巨大落石，養工處獲報隨即出動機具到場清運，於上午11時完成單向通車，預計下周一雙向正常通車。桃園市副市長王明鉅指出，市府3小時內完成單向通車，防災預防機制運作順暢，6個工程團隊得知大雨特報，便赴復興待命，顯示超前部署有成效。

桃園復興桃113線今日出現落石，市府緊急搶通單向通車。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

中央氣象局針對全台13縣市發布大雨特報，其中，桃園市山區在警戒範圍，市府災害防救辦公室啟動運作。

桃園復興桃113線6.5K處，今出現巨大落石，養工處獲報出動機具清運，上午11時單向通車。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

養工處指出，今上午接獲通報，復興區桃113線約6.5公里處，出現上邊坡大顆落石，工程人員獲報後，於8時抵達現場進行交通維護，動用機具與人工清運落石。現場預警示防落石柵欄發生作用，順利阻擋巨石，這次落石清除工作於11時完成，恢復單向通車，預計下周一改善雙向通車。

桃園復興桃113線今日出現落石，市府緊急搶通單向通車，預計下周一雙向通車。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

王明鉅表示，復興區同仁密切注意大雨造成的影響，尤其是土石流，相關的土石流潛勢地區，更應該注意大雨可能帶來的災害。

王明鉅說，這次巨石清除作業在3小時內完成，很大原因和災害防救辦運作有關，得知大雨特報後，養工處與區公所都進入警戒狀態，並請6家廠商進駐待命，顯示市府超前部署收到成效，但大自然災害難以預防，未來仍會持續優化災防辦機制，守護桃園市民安全。