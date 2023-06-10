為協助原鄉民眾更方便辦理監理業務、重視車輛行車安全檢查，避免奔波往返市區報名考照，新竹市監理站10日出動數位行動監理車到新竹縣尖石鄉，提供各項監理服務，並辦理初考領機車駕照安全講習、筆試、原地路考，成績合格者當場發給機車駕照，讓成功考取駕照尖石鄉親直呼太方便。

新竹市監理站結合台北城市科大機械系、啟英高中汽車科及協和祐德高中與中華汽車共同外送交通安全服務到尖石鄉，替鄉親辦理監理業務以及免費車輛保養維修，事前透過尖石鄉公所募集有需求的民眾，累積達一定人數後，新竹市監理站便直送服務到原鄉。此次申請考照民眾23人、車輛保養36人、辦理相關業務者5人。

數位行動監理服務除提供尖石鄉親現場參加初考領講習後筆試、及格者原地路考，成績合格者當場發給機車駕照，同時也受理原鄉民眾辦理機車行照補換發、高齡長者換照註銷服務、駕照異動、新增住居所地址申請、汽燃費電子繳款單與約定扣款申請及繳納違規罰鍰等監理業務。另針對參與監理宣導活動的民眾，以互動有趣的方式傳達最新交通安全法規。

新竹市監理站10日出動數位行動監理車到新竹縣尖石鄉，舉辦現場考照，便利原鄉民眾。（新竹市監理站提供／邱立雅竹縣傳真）

現場成功考取駕照的鄉親張小姐高興得直呼「實在太方便。」民眾表示，如果需要辦理監理業務或考照，從尖石往返監理站交通上就要花半天時間，加上路途非常遙遠，真的很需要監理站到原鄉提供服務。新竹市監理站也指出，已經到民眾的心聲，原定1年1度的行動監理站服務，考慮年底前再加場辦理。

新竹市監理站站長周景朗指出，藉由考照及宣導活動讓原民鄉親監理資訊不漏接，同時加深交通安全觀念，守護原鄉民眾用路安全，共築友善人本交通。另提醒參與活動的民眾「路口慢看停、行人停看聽」，重申路口停讓的重要性。