大陸央視新聞報導，江西工業職業技術學院學生1日投訴校園食堂衛生不佳，眾多舉證中，赫然出現一則「江西一高校飯菜中吃出老鼠頭」視訊，在網路引發關注，江西省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門旋即組成「江西工職院『6·1』食品安全事件」聯合調查組調查。10日發布情況通報，將及時向社會公布有關調查處理情況。

此前，6月1日一則題為「江西一高校飯菜中吃出老鼠頭」的視訊在網路引發關注，6月3日晚，涉事校方微博發布情況通報回應此事稱，當事學生本人在事發當時即邀同學共同比對「異物」，確認「異物」為正常食物鴨脖，該學生現場作出書面說明，澄清視訊內容。

江西校園食堂鼠頭鴨頸食安事件成立跨部門聯合調查組。圖為視訊顯示南昌市高新區市場監督管理局初步判斷異物為鴨脖。（大陸央視）

多方回應並未讓該事件平息，反而在網上引起了軒然大波，有網友質疑「這誰來看都不是鴨脖」、「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」。

那麼這個引發軒然大波的「異物」到底是鴨脖還是鼠頭？6日下午，大陸上游新聞為此聯繫在某高校從事齧齒類動物研究30多年的專家，他表示，已看到新聞圖片，「僅僅從圖片來看，如果圖片屬實的話，那應該就是一個小鼠的頭部。」他只看到圖片沒看視訊，「牠有上下門齒，新聞裡有一個正面的圖，它有鼠的犬齒，特別是下面犬齒很長，它會生長，如果圖片沒有造假，我覺得那就是鼠頭，如果是鴨脖的話，它不會有那種白色的東西。 」

「但我要強調，圖片不是特別清晰，也不排除是PS了兩顆牙。」專家最後表示：「不管是長度、形狀，而且正好是上下兩顆， 從我的經驗看，如果圖片真實的話，哪怕不是很清楚或者只有一個角度，我大致80％（機率）認為那是個鼠頭」。

《揚子晚報》紫牛新聞報導，江西工業職業技術學院一名學生表示，學校食堂幾乎每個月都有大量投訴，「鋼絲球、毛髮、小蟲子等異物都是很正常的事。」

該名學生表示，食堂早前在聊天軟體上建立了一個意見回饋群，每個月在群裡學生投訴菜品問題的圖片20張還不止，「截圖一張圖裡都截不全，基本上吃出鋼絲球、頭髮、小蟲子等異物在這個學校都算正常的事情了。」

據該學生出示的社交軟體群聊圖片記錄顯示，光是2023年4月，就有多達20張圖片反映食堂菜品出現問題，5月則有近30張圖片。

江西校園食堂鼠頭鴨頸食安事件成立跨部門聯合調查組。圖為菜蟲。（大陸央視）

在6月2日，也就是學生在食堂吃出「鼠頭鴨脖」事件的第二天，就有兩名學生在意見群裡反映吃到體型大小不同的蟲子。

央廣網報導，早在2021年就曾有媒體報導過，江西工業職業技術學院有學生反映，學校食堂後廚有很多老鼠橫行。事後學校公布調查結果，是由於食堂工作人員未及時蓋住下水道蓋板所致，學校表示立即整改，做到「零疏忽」、「零死角」。