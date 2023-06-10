大陸國務委員兼國防部長李尚福10日在北京會見泰國陸軍司令納隆潘。李尚福說，中泰兩軍關係發展勢頭良好。中方願同泰方一同把兩國領導人重要共識落到實處，舉辦好中泰陸軍聯合訓練、多國聯合演習等合作項目，推動特別是兩國陸軍務實合作取得更多成果。當前亞太地區安全面臨挑戰，中方願同泰方共同維護地區穩定，確保亞太長治久安。

納隆潘說，感謝中方一直以來在各方面給予的大力支持與寶貴幫助，讚賞並堅定支援中方在維護地區安全穩定中發揮重要作用。願同中方共同努力，繼續弘揚泰中特殊情誼，不斷書寫兩國兩軍關係新的篇章。