北投溫泉區出現美人魚真人秀！大地酒店今夏首度將超夢幻「美人魚秀」搬到飯店泳池展演，讓北投溫泉區成為名符其實的「美人湯」。即日起，大地酒店推出期間限定的「水中精靈的夏日魔法」系列活動，每周六入住的旅客，都可欣賞美人魚精湛的水中演出，住客還可近距離體驗與水中精靈共舞的夢幻時刻。泳池區每天提供多款尺寸的人魚裝及造型泳圈，讓住客化身美人魚，一秒變網美。

期間限定的「水中精靈的夏日魔法」，房客可近距離與美人魚合照，美人魚也可帶著小朋友玩樂互動。（張鎧乙攝）

近期迪士尼美人魚電影在台熱映中，大地酒店擁有北投區數一數二的露天泳池，跟上全球一波美人魚風潮，業者耗時2至3個月籌備「水中精靈的夏日魔法」，首度與專業的美人魚表演者合作，推出超吸睛的真人人魚秀。

大地酒店首度與專業的美人魚表演者合作，推出超吸睛的真人人魚秀。（北投大地酒店提供）

即日起到8月26日止，每周六下午4點半，館內的露天泳池都會舉辦美人魚表演秀，穿上華麗人魚裝的表演者在波光粼粼的泳池中，隨著音樂翩然起舞，曼妙的身影自在穿梭於水底，令人有種來到童話故事的夢幻感。入住房客不只能享受俗稱「美人湯」的白磺泉，還能欣賞美人魚曼妙的水中舞姿，更可以近距離與美人魚合照；美人魚也可帶著小朋友玩樂互動、歡樂悠游。活動期間，大地酒店每天在泳池區提供多款尺寸的人魚裝及可愛造型的泳圈，所有入住旅客都可免費著裝化身美人魚，一秒變網美，在創意背板前或是露天泳池畔自由擺拍，留下難忘的夏日回憶。業者透露兒童人魚裝提供110到170公分的人可穿著，而成人部分的人魚裝則是110到180公分的成人適合穿戴。

入住房客可獲贈海洋主題迎賓點心，包括貝殼明太子乳酪、夢幻海洋糖霜餅乾、美人魚生巧克力蛋糕、藍海之心果凍，每天隨機供應2款。（北投大地酒店提供）

除了好看好玩的美人魚互動秀，入住房客還可獲贈烘焙團隊準備的海洋主題迎賓點心，像是貝殼明太子乳酪、夢幻海洋糖霜餅乾、美人魚生巧克力蛋糕、藍海之心果凍，每款都充滿夏日湛藍的海洋風情。

「與人魚共舞」3天2夜住房專案可獲贈「檸檬海洋珍珠旅行蛋糕」及「大地海洋珍珠氣泡飲」。（北投大地酒店提供）

此外，業者還推出「與人魚共舞」3天2夜住房專案，售價21780元，憑專案入住除提供連續兩天的活力早餐外，還可獲贈「喜歡」西餐廳李建嶔主廚特別為活動所設計的「檸檬海洋珍珠旅行蛋糕」、「大地海洋珍珠氣泡飲」等好禮。天藍色的「檸檬海洋珍珠旅行蛋糕」，以手作磅蛋糕為基底，加上特製檸檬糖霜淋醬，搭配貝殼造型馬卡龍及米片增添夏日海洋氣息。而「大地海洋珍珠氣泡飲」走土耳其藍色的主視覺，以藍柑橘及薄荷糖漿結合新鮮鳳梨汁調製，搭配寒天晶球與微量氣泡，口感沁涼消暑。房內還備有人魚造型的針織毛毯，讓旅客退房時就直接帶回家，延續旅程的快樂回憶。

即日起到8月底，於周末期間連住三天兩夜，贈送人魚毯一條，住客退房直接帶回家。（北投大地酒店提供）

大地酒店邀請國內著名的「MIT米特薩克斯風團」，每周六帶來兩場演奏。（張鎧乙攝）

大地酒店同步邀請國內著名的「MIT米特薩克斯風團」，每周六分別在露天泳池畔及光陰部落藏書閣帶來兩場演奏，陪伴旅人用音樂歡度輕鬆悠閒的周末時光。業者預估這檔限時推出的真人人魚秀活動，可為飯店夏季住房率提升近30％的業績。

今(10)日適逢「水中精靈的夏日魔法」首度推出，不少家長帶著小寶貝前來體驗，大人與小孩通通玩得不亦樂乎。（張鎧乙攝）

今(10)日適逢「水中精靈的夏日魔法」首度推出，不少家長帶著小寶貝前來體驗，大人與小孩通通玩得不亦樂乎。其中一對袁姓兄妹檔在媽媽陪伴下前來體驗，12歲的妹妹覺得與美人魚互動有趣又好玩，哥哥開心表示會增加來玩的意願；另一位4歲藍姓小妹妹很喜歡美人魚，童言童語表示「以後還想來。」

總經理陳惠慈提道：「接下來就是端午連假與7、8月的暑假，非常適合來一趟親子夏日小旅行。北投以往被認為是溫泉勝地，適合在冬天旅行。其實即使在炎炎夏日，我們一樣擁有很棒的泳池設備及有趣的活動，大地酒店這次還特別設計出非常可愛的人魚拍照板，未來在社群也會推出相關徵稿活動，將送出雙人下午茶及活水區券給參與活動的朋友。這個夏季美人魚將游進大地酒店，讓北投溫泉區成為名符其實的『美人湯』。」