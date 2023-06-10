為避免網路平台成為投資詐騙犯罪溫床，立法院三讀通過增訂「證券投資信託及顧問法」第70條之1，規範網路投資廣告採實名制。

刑事局表示，如發現知名公司董事長、政治人物及財經名人的照片及姓名，創立臉書粉絲專頁，教導投資及分享飆股資訊，很有可能就是詐騙的臉書專頁，歹徒會進一步邀請民眾加入Line群組投資，近期有許多名人遭冒名，其中包含旺旺集團董事長蔡衍明、柯文哲、季芹、蕭美琴、曹興誠、陳郁秀等知名人士。

刑事局得知後，立即連繫美商Meta公司啟動綠色通道通報機制，迅速完成下架。警方統計，針對冒用名人名義的假投資粉絲專頁及廣告，至6月9日止已移除5718則。

刑事局強調，詐騙經常與時事議題結合，若發現個人名義遭冒用成立臉書假帳號，教導投資及分享飆股資訊時，除了提醒親友、民眾避免受騙外，可於臉書平台方檢舉，亦可上網到刑事局「165全民防騙網」檢舉詐騙廣告：https://165.npa.gov.tw/#/report/fraudAd/04 警方將持續向上溯源，追緝涉案者刑責。

刑事局表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路上的飆股推薦資訊，臉書平台上的名人粉專應辨別是否有「藍勾勾」標記，切勿相信名人分享高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理的投資管道，小心求證為防詐之不二法門，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，以免受騙。