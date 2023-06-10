資深媒體人、前任國影中心董事長藍祖蔚自7日被前主管朱立熙爆出是性騷擾慣犯一事後，先請律師發表聲明表示自己遭到汙衊，昨日則在臉書發表長文，表示自己「俯仰無愧」、「不想成為政治炮灰」接著從國影中心請辭。孰料，今日一名國影中心員工爆料「董事長非常愛摟抱女同事，幾乎每天都會發生」、「讓女同事苦笑感到不舒服」。對此，一直安靜的文化部在今日也發表聲明，表示啟動各項調查。

國影中心員工內文中提到，藍祖蔚非常愛觸碰女同事，頻率頻繁到每一天都會發生，言語上的輕浮也是常有的事，這些行為讓女同事感到不舒服也造成困繞，甚至提及女同事們會在私下自嘲，並問彼此「剛剛有沒有被董事長碰？」他也認為藍祖蔚不該在臉書長文中打著愛電影的名號當作遮羞布，愛電影跟私人行為應是兩件事。

文化部在今發表聲明表示，文化部作為影視聽中心監督單位，自網路輿情露出時，即已同步啟動各項調查。文化部及各附屬機構皆設有性平申訴管道，亦要求各單位掌握及遵守資訊保護等相關處理程序。文化部也呼籲所有同仁遇有相關事件無需隱忍，文化部一定盡到對當事人隱私的保護，並依法調查、處置，以保護同仁為首要原則。

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