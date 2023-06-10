台南市連續5年推出「全台首學課程博覽會」，引導國中小學整合跨領域、統整性、探究性課程，讓學習不再侷限課本知識，今年更首度連結成功大學，從小學串接到大學共112攤教學互動區，博覽會今天在成功大學中正堂登場，總計1天下來，約吸引近萬人次參與。

今年的全台首學課程博覽會以「創新、跨域、未來」為主軸，教育局指出，參與學校從第一年50攤位，逐年成長至今年112攤，攤位為歷年最多，另也有60位教師線上說課、18校學生發表，呈現「創新、跨域、未來」特色。

今年一大特色是連結大學資源與台南市小中高合作發展課程，為全國首創跨階段跨域的研發成果展。 教育局長鄭新輝說，因應產業界人才需求，現代教育也加入新思維新技術，期能在教育現場為學生帶來更多學習新視野。

關廟國小「就是這道光」，打開孩子們欣賞藝術的視角。（曹婷婷攝）

關廟國小「就是這道光」安排學生解說藝術家名畫，學生歷時一年鑽研，儼然成為小小藝術導覽員；漚汪國小「炫勇說書人」安排學生採訪長輩，透過長輩訴說當年勇的故事，寫成報導、製作故事箱進而展演。

虎山實小「虎光山色、童夢森林」以氣味森林為主題，安排學生提煉純露，學會將酒精調製成可殺菌的比例，特製成充滿森林氣息的酒精乾洗手；成大歷史系與新豐高中「穀獻天皇」，實地踏查歸仁百年碾米廠，翻找出1925年日據時期，當地產出的稻米為天皇米的歷史，目前也與歸仁區農會特製「天皇米香」。

「全台首學課程博覽會」10日在成功大學登場。（曹婷婷攝）

新課綱專案辦公室督學陳思瑀說，如何讓學生學習是充滿願景的？是課程博覽會的初衷，因此透過各種資源連結，引領各級學校在課程不斷推陳出新與精進，尤其是深化學生的表達能力，希望幫助學生從小探索，找到未來願景。