藝人吳鳳從土耳其來台發展多年，與台灣老婆陳錦玉(Rynne)育有2名女兒，生活過得幸福、美滿。身為外國人的他，致力栽培小孩3種語言能力，日前老婆遇到一位中文老師，發現他們中文程度很好，便分享那是平時以中文跟小孩溝通的成果，結果被驚訝詢問：「外國人不是一直講英文？」，聽到這件事，吳鳳決定不藏私公開教育觀念。

吳鳳9日表示夫妻倆很早就知道語言能力很重要，都會堅持用中文以及土耳其語跟小孩講話，至於英語倒是可慢慢培養，像他就不會特意跟小孩講英語，並解釋原因，表示認識許多非英語母語人士的外國人，偏好跟小孩說英語，只因為覺得比較方便，但這樣會讓小孩失去學習爸爸語言的機會，例如認識一位混血小孩，爸爸是義大利人，長大後就不會說義大利話，讓他覺得十分可惜。

吳鳳表示如今大女兒Ekim 7歲、小女兒Inci 4歲，三個語言都很會講，特別是中文說得最為流利，他也提醒家長們，小時候學習語言不難，務必把握黃金時間，且要持之以恆，否則錯過的話，學習的困難度會大增，最後會發現小孩的學習能力真的很強。

對此，許多有相同觀念的網友分享經驗：「沒錯！我家孩子從小也是以父母親各自的母語中法溝通，學校再教英語，加上其他國家語言的選修」、「我和先生溝通是英文；在學校，幼稚園是德文；在家裡，跟我溝通是中文，孩子經過了短暫的語言混亂期後，已經會判斷跟誰講哪種語言」、「太好了，我也是在三十四年前這樣做的，所以女兒中文一直到現在說的很好，雖然我們不住在台灣。」