新竹市政府發言人、民眾黨前發言人徐千晴今晚在臉書發文，透露自己剛擔任民眾黨發言人時，就遭到當時某位長官性騷擾，「我的故事沒有這樣就算了」，她說，當時民眾黨主席柯文哲指示時任直屬主管帶著她到警察局備案，保留種種證據，她很感謝柯文哲與時任直屬主管的處理，「這就是我現在還在這裡的原因。」

徐千晴指出，「一段很不愉快的記憶，我從沒有原諒過伸手的狼，但我選擇往前看讓這頁塵封。卻沒想到就因為另一位主張自己是被害者的女性，竟成對我二度傷害的加害者，讓我必須寫下這些文字，滿足外界對我的一再窺探。」

徐千晴提及，自己在參加海選之後，從2022年2月14日起，擔任民眾黨發言人。就在同個月就遭到當時某位長官（已離職）的性騷擾，幾經思考掙扎，決定告知她的直屬主管。「我的故事跟近來被體制吃案，不得已只能透過臉書為自己發聲的受害者，有所不同。我的故事沒有這樣就算了」。

徐千晴說，她的直屬主管，認為這是必須嚴肅面對的重大事件，第一時間就直接回報給黨主席柯文哲，很感謝的是，當時還是台北市長的柯P，在持續二級警戒的疫情中，日以繼夜忙得焦頭爛額，柯可能甚至對她這個剛進來不到一個月的黨工，印象根本不深，卻立刻處理她的事。

徐表示，柯文哲指示時任直屬主管帶著她到警察局備案，保留總總證據，同時請直屬主管將相關狀況全部告知負責性騷擾防治業務的同仁，她與加害者之間不再需要有任何的業務接觸，並嚴厲告誡加害者不可再犯，處理方式讓她心存感激。

徐千晴說，因為證據充分，她想過要走司法程序直接提告，但那時候剛入職場，她還沒來得及證明自己，真的不希望「性騷擾受害者」這個標籤，成為徐千晴這個名字的唯一連結、僅有的代表作。「我真的很感謝柯文哲主席與時任直屬主管的處理，這就是我現在還在這裡的原因。」

徐千晴指出，她深知作為女性在各行各業的不容易，也希望加害者真心知道自己錯了，都不應該用自己的權勢來達成任何目的，最後她想對這位加害者說，「如果敢出來挑戰我，我將會讓你成為法院認證的變態。」

徐千晴表示，她也想對最近一直透過網路不斷影射她的女性前黨工說，如果過去妳真的曾經遭到性騷擾，「我非常鼓勵妳，勇敢講出事實、走法律途徑，讓這位加害人付出代價，就像我一樣。」

徐千晴指出，「當初妳希望我可以幫妳作證，但妳的案子是被告妨礙名譽，我的是控告性騷擾案，在法律上不能合併訴訟，從情理法都不能幫助到妳什麼，也從未保證妳任何事。請妳不要，不要躲在被害人的保護傘下，對同樣無辜的我影射攻擊、情緒勒索，把我當作妳發洩情緒的出口，甚至抹黑我是為了上位不得不委屈求全。」

徐千晴也說，「其實妳忽略了，身為女性，我們勇敢面對的方式有很多種，想大手揮開這些噁心的記憶大步往前，就是一種。」誰也沒有權力要她自困、或利用這個事件抹滅她對工作的全心投入，妳和他都一樣。如果妳真的曾經受害，就不要這麼殘忍，下手成為對我二度傷害的加害人

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