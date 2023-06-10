由屏縣府舉辦的第3屆「銀閃閃青銀共舞」展演比賽，以復古風「Disco」為主題，10日在體育館閃亮亮登場，長輩們穿著華麗亮片西裝外套與喇叭褲尬舞超蝦趴，加總起來2萬歲的舞王舞后，彷彿回到年輕時代，活力一點也不輸年輕人。

由屏縣府舉辦的第3屆「銀閃閃青銀共舞」展演比賽，以復古風「Disco」為主題，10日在體育館閃亮亮登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府指出，年年都有不一樣主題的「銀閃閃青銀共舞」，而今年以「Disco」為活動主題，並將縣立體育館打造成如同屏東小巨蛋的千人現場，長輩穿著亮麗的復古裝扮及輕快Disco曲風，不僅帶給大家不一樣的視覺享受，也帶領觀眾回味屬於他們的復古年代。

由屏縣府舉辦的第3屆「銀閃閃青銀共舞」展演比賽，以復古風「Disco」為主題，10日在體育館閃亮亮登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府表示，為了這場展演，長輩們從今年1月起在各個社區進行培訓，在為期半年或15周的街舞訓練中，年輕人與長輩在相處中迸出火花，長輩常常笑著說，有年輕人加入活力就是不一樣，在陪伴下也更有安全感。

由屏縣府舉辦的第3屆「銀閃閃青銀共舞」展演比賽，以復古風「Disco」為主題，10日在體育館閃亮亮登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

社會處表示，今年共計有259位長者參賽，最高齡長輩高達88歲，年齡總計1萬8812歲，他們為能與75位青年學子共舞，從去年就加強肌耐力、體力的儲備，今天看到15支表演隊伍輪番上陣、展現精采絕倫的演出，非常感動。

連續3年擔任青銀共舞的老師梁盛倫，今年首度回到家鄉長治鄉榮華社區發展協會擔任指導老師，他說，回到家鄉服務的心情很不一樣，看著阿公阿嬤不設限的挑戰自我，舞出興趣與自信，打破眾人對於街舞的框架，替他們感到驕傲，也讓參與的青年學生十分讚嘆，屏東的阿公阿嬤們體力真好！