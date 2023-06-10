韓國男團「CNBLUE」隊長鄭容和暌違3年來台，今（10日）晚於台北國際會議中心（TICC）開唱，全場爆滿吸引3000人到場朝聖，出道14年人氣不減，看到台下坐滿粉絲，他一登場便忍不住嗨喊「尖叫聲，Are you ready Taipei？」到了自我介紹時，他再度秀出超流利中文問候：「大家好，我是鄭容和，好久不見，我想你們，我愛你們。」還數度將歌詞中的「사랑해」改成「我愛你」，讓台下尖叫聲衝破屋頂。

鄭容和數度用中文和台灣粉絲互動。（粘耿豪攝）

第2首就是他與林俊傑合唱曲〈Checkmate〉，鄭容和更是連林俊傑的中文部分都完美消化，相當有誠意。雖然林俊傑目前人在韓國旅行，今天無法同台，鄭容和透露2人前幾天有在首爾短暫見面，「第一次合作之後緣分一直延續下來，感謝JJ哥每次都那麼照顧我，能夠有一個這樣的哥哥，我非常開心，今天表演前他還有傳訊息為我加油，也有送花籃來」，更說是託粉絲的福才能遇到一個這麼棒的大哥，之後還驚喜獻唱林俊傑的合唱曲〈小酒窩〉，邀請全場粉絲一起大合唱，直呼「是我非常喜歡的一首歌，能大家面前演唱我非常幸福」。

鄭容和直說「台北是我最喜歡的城市」。（粘耿豪攝）

台北也是他此趟巡演的海外首站，鄭容和昨天抵台也迫不及待發文請粉絲推薦他星巴克限定菜單，他今感性表示，之前都是單純來演出，此次終於有時間好好逛逛，第一次坐在台北街頭的星巴克裡喝咖啡，「真的很想一口氣表演10天，雖然只有1天很可惜，但我今天就盡情揮灑我所有的能量吧」，也決定今年還要再來台灣。準備演唱〈Summer Night In Heaven〉前，鄭容和先問大家知不知道自己最喜歡的城市是哪裡，原本粉絲以為他要說是創作這首歌的城市夏威夷，但嘴甜的鄭容和，說「台北才是我最喜歡的城市」，夏威夷只有第2名。

鄭容和相當賣力演出。（粘耿豪攝）

這次演唱會主題是「LIVE 'ALL-ROUNDER'」，鄭容和也自誇自己出道這14年來一直都是全能藝人，「歌手、創作型歌手、吉他手、鋼琴手、舞者、製作人，這麼多個身分當中我最會的就是當舞者！你們也同意吧？」舞曲表演結束後又說「怎麼辦呢？我太會跳舞了！如果我舞跳得更好、更厲害的話該怎麼辦？好像沒有盡頭」，還分享原本光是去練舞室都覺得很害羞，現在則是愈跳愈愛，還笑說：「大概10年以後我會跳得更棒，20年以後我會以唱跳歌手身分出道！」粉絲也很懂他自戀的性格，還特別做了「HBD天才容」的排字應援，他看到後立刻露出燦笑喊「對！對！對！我是天才」。

鄭容和（左）與林俊傑感情深厚，日前還在首爾私約。（摘自IG）

今天他演出超過20首歌曲，近3小時的演出，甚至還二度安可出場，加碼演唱之前在《無限挑戰》上和前MBLAQ李准、Highlight尹斗俊、ZE：A（帝國之子）黄光熙組成的「Wedding boys」演唱的〈Would You Marry Me？〉以及〈小酒窩〉，在粉絲熱烈的呼喚下，他又第3度出場演唱〈愛情光〉和〈Energy〉，離台班機不公開。