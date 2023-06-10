韓國啦啦隊女神李多慧加入中職Rakuten Girls樂天女孩後，除了讓球迷們嗨到不行，她甜美外貌加上精湛舞藝也讓不少網友被圈粉。李多慧每個月台韓兩地奔波，今（10）日在IG預告這個月是月底來台，也上傳多張5月在台的辣照；其中穿著肉色絲襪性感撩人，意外露出腳底更讓粉絲遐想，直言「快噴鼻血了」。

李多慧雖然加入樂天女孩，但因為在韓國還有工作，以每個月來台一周為球隊應援，讓球迷們也更珍惜她來台灣的時候；今日晚間李多慧在IG上傳一系列5月在台灣工作的私下花絮照，喊話「瘋狂的五月剛過，六月也要努力加油」，最後還預告月底就會來台灣。

其中一張照片是李多慧疑似累到直接在沙發上睡著的樣子，臉上還帶著妝、穿著一件洋裝搭配肉色絲襪，翹起一隻腳意外讓蜜大腿被看光；而不少網友則注意到她肉色絲襪包著的腳底，害羞地說，「忍不住放大再放大」，李多慧的好身材太性感，讓眾人看了臉紅心跳，「看到快噴鼻血，快不行了」。

李多慧的近況底下有多名樂天女孩留言，都說好期待她趕快再來台灣；網友們得知李多慧月底就來台，都熱情地表示，「一定買票進場，看真正啦啦隊女神啊」、「想有時光機直接到月底」、「等不及要看到妳了」、「怎麼受得了」。