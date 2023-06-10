【又嘉氣象報報】梅雨鋒面將至! 周末不穩定 周二起留意致災大雨

受到鋒面影響，明（11）各地降雨機率仍居高不下，夏天典型的梅雨滯留鋒於下周二（6/13）在台灣附近徘徊，下周四（6/15）南移到巴士海峽附近，下周五（6/16）「回馬槍」，對中南部帶來較大雨勢，氣象局指出，未來10天的天氣都不太穩定，要注意突如其來的強降雨。

氣象局指出，明日天氣不穩定，鋒面位於北部海面，各地都有局部短暫陣雨、雷雨，尤其午後山區降雨較大，要提防短延時強降雨，強度可達大雨甚至豪雨等級；氣溫方面，體感較悶熱，各地高溫約30到32度，南部近山區、河谷會更加炎熱。

未來一周天氣不太穩定，13日起滯留鋒徘徊，降雨更加顯著。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員林定宜表示，下周一（6/12）低壓帶會將豐沛水氣送往台灣，降雨機會隨之提升；下周二、三（6/13、6/14）滯留鋒在台灣周邊徘徊，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部降雨明顯。

下周四（6/15）鋒面南移雨勢趨緩，南台灣仍有降雨；下周五、六（6/16、6/17）鋒面回馬槍，再度來到台灣附近徘徊，各地有短暫陣雨、中南部的雨勢較大。

林定宜表示，下周除了滯留鋒帶來降雨，下周六（6/17）過後還有西南風吹拂，為中南部帶來陣雨或雷雨，未來10天的天氣都不穩定，不過倒是有機會為南部水庫解渴。