日前大陸沉寂多時的「武統派」學者李毅突然發聲，稱「和平統一可能性減少」，暗示希望賴清德2024順利當選，讓大陸順勢武統台灣。對此，退役少將栗正傑10日就表示，「我印象中蔡英文第一次當總統去看演習，距離砲擊的地方還有一千多公里遠，那砲彈下去一爆炸，蔡英文從椅子上面彈起來，那種心頭好像都會像被打了一下」，引發討論。

栗正傑10日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在大陸武統派已經有支持賴清德當選的聲音，代表說大陸民間已經調查，也願意用武統的方式早點解決台灣問題，我相信每一個人聽到砲聲的時候都會發抖」，栗正傑更回憶，「我印象中蔡英文第一次當總統去看演習，距離砲擊的地方還有一千多公里遠，那砲彈下去一爆炸，蔡英文從椅子上面彈起來，那種心頭好像都會像被打了一下」。

栗正傑也指出，「現在很可惡的是，台灣有很多的政客，無視兩岸要保持和平的事實，一天到晚綠營側翼，只要有人去說現在中共的軍事武力已經強過台灣，就會開始謾罵我們這些軍人」，栗正傑最後也強調，「因為我們了解戰爭的可怕、我們聽過砲聲，所以我們知道這些情形，我們台灣現在國防的力量，是否還有能力跟二十年前一樣對抗中共，藉此來換取和平，這次的選舉真的很重要，就是戰爭與和平的選擇」。