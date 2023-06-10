金曲歌王黃連煜去年以《滅人山》拿下最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎，並以「新寶島康樂隊」拿下「最佳演唱組合獎」，最終再奪得「評審團獎」風光無限，未料2天前一位年約22歲女子在臉書公開發文控訴黃連煜，表示每天都在承受痛苦，甚至自殺尋求擺脫這場惡夢；對此黃連煜今（10日）透過所屬的貳樓工作室發出聲明反擊，表示「已委請律師協助進行訴訟」。

對於女子種種指控，黃連煜所屬的貳樓工作室今緊急向合作廠商發出聲明：「有關近日網路匿名文章直接影射本公司製作人黃連煜先生，純屬虛構幻想，在未經證實之下已嚴重傷害本公司名譽，並造成黃連煜先生及其家庭莫大傷痛，此事已委請律師協助進行訴訟，謹以此函通知各單位。」黃連煜的經紀人老婆秀秀稍早向本報記者補充表示，目前正在請律師擬訂另一份聲明，之後會再有一份正式公開聲明。

黃連煜所屬貳樓工作室今發聲明。（貳樓工作室提供）

女子本周四深夜發文，以1180多字悲訴與黃連煜認識始末，她表示自己念國中時聽到黃在金曲獎上的演出深受啟發，「看完演出後，我找到這位音樂人，打下一段受到感動的訊息發送給他，於是連結起了這段關係」。只是沒想到2人友善關係在去年金曲獎頒獎典禮結束後全然崩裂，由於黃連煜上台領獎致詞時提到「我們都是原住民」，事後引發輿論批評風波，「我在當時可是非常力挺他，基於我們的師生情，不久後我就去工作室找他，和他討論這次的事件。我也以為只是討論，直到酒後我們到了一間房間坐著看電視，他突然搭起我的肩，然後強親我，我當時已經喝醉了，沒有力氣反抗，只有滿滿的錯愕，然後接下來的事情我記不清了，只知道我的褲子被脫下來，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的」。

她表示事發後根本無法相信這一切，「他的地位這麼高，真的會做出這種事嗎」？還提到黃侵犯她後，自己的生活從此變得一塌糊塗，沒辦法唱歌、聽音樂及創作，更害怕「不理會他之後我會不會在圈子裡遭到封殺。每天每天都在承受這些痛苦」，後來甚至自殘，「這件事對我來說有莫大的負面影響」。她自認沒辦法也沒有心力走法律程序、向對方提出告訴，「但我還是想說出來，因為說出來對我是有治癒力量的。我希望未來不要再有年輕女性跟我一樣，輕易信任他人，要有更多的防備、更多的戒心。這是一場我最想擺脫的惡夢」。

記者稍早去電訪問該女子，她表示：「對方目前已經發出聲明撇清責任，那我也只能迎戰了，我現在起願意接受訪問，也同意文章讓各位媒體轉載。」預計明天將與律師見面商討後續處理事宜。

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