中國民營企業高品質發展與共同富裕會議9日在北京舉行，大陸全國工商聯副主席方光華指出，改革開放以來，中國民營企業快速發展，廣大民營企業發展後積極回饋社會，成為促進共同富裕的重要力量。民營企業將擴大就業作為促進共同富裕最直接的實踐路徑。

方光華認為，民營企業助力共同富裕主要通過三條路徑：一是積極參與脫貧攻堅和鄉村振興，促進農民農村共同富裕；二是將擴大就業作為促進共同富裕最直接的實踐路徑，充分發揮就業主管道作用；三是充分發揮第三次分配的重要作用，積極投身各類公益事業。

以浙江為例，可以看到民營經濟與共同富裕之間的關係。中國社會保障學會副會長、浙江大學教授何文炯指出，浙江省被確定為高品質發展建設共同富裕示範區的理由之一是，浙江省的城鄉差距和區域差距縮小得比較快，這一成績與民營經濟發展有密切的關係。

數據顯示，浙江民營經濟貢獻了全省67％的生產總值、71.7％的稅收、82.6％的出口、87.5％的就業和92.5％的企業數量，有107家企業上榜中國民營企業500強，連續24年居全中國第一。