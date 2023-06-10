韓國新生代男團「THE BOYZ」 3度來台，今（10日）初登台北流行音樂中心開唱，吸引4000名粉絲到場朝聖，11位成員一口氣帶來近20首夯歌，讓THE B（官方粉絲名）聽得如癡如醉，而被譽為韓國新生代顏值最高男團的他們，不時放送燦笑、飛吻、愛心，更輪流以中文親切問候粉絲，隊長上淵說「今天我們開心地享受舞台吧！」賢在則甜喊「我是大家的男朋友」狂撩粉絲，而柱延更秀出一口台語打招呼：「大給賀（大家好的台語），我是柱延！」更指著台下粉絲大喊「老婆！」而NEW則用中文「我愛你」跟粉絲們示愛。

「THE BOYZ」狂秀中文撩粉絲。（超級圓頂提供）

除了狂秀中文撩粉外，「THE BOYZ」更抓緊時間跟粉絲們「開槓」聊天，柱延提到，自己高中曾來過台灣，對於台灣美食念念不忘，這2天在台灣吃得非常盡興，包括大腸麵線、鳳梨酥都吃到欲罷不能，忙內ERIC則笑說：「台灣東西太好吃，想長住在台灣！」此次3天2夜的台灣行，THE BOYZ為了演唱會提早1天來台彩排，為求演出盡善盡美更一路彩排到半夜，而主辦單位特別準備了許多台灣美食為男孩們補充體力，除了昨天在訪問許願成功的「芒果冰」、「雞排」外，更吃了小籠包、珍奶，讓THE BOYZ大快朵頤之餘，更笑說：「很怕吃太多台北美食，會發胖！」

「THE BOYZ」還為了演唱會提早1天來台彩排。（超級圓頂提供）

粉絲此次也特別準備花束給成員們，當中的花種還以「永生花」為基底，象徵著THE B對THE BOYZ的愛永不凋謝，而每個男孩的花束都以個人訂製的麥克風顏色作為裝飾，代表著每個男孩獨特的個性特色，同時代表著THE B對每個男孩同樣深沉的愛。此外，粉絲還特別準備的手拿板排字獻給偶像驚喜，演唱〈TIMELESS〉時，無預警高舉手幅排出「여전히 이자리」（依然在這裡）為THE BOYZ打氣，讓成員們看了直呼感動之餘，更大聲呼喊「謝謝你們，我們愛大家！」首度成功站上北流開唱的THE BOY更最後安可時與台下的爆滿粉絲大合照，留下珍貴的紀念。

成員周鶴年更在安可時在最後安可時獻唱一段台劇《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉，爸爸是香港人的他，在這次演唱會上代表團員們唱了這首臨時加碼的情歌，清唱到副歌「想見你 只想見你 未來過去 我只想見你，穿越了 千個萬個 時間線裡 人海裡相依。」當成送給給台灣粉絲的特別驚喜。