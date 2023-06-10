受疫情影響，屏東黑鮪魚季百桌美食宴停辦3年，今年終於強勢回歸，開放報名不到5分鐘，10道佳餚一桌4990元馬上秒殺一空；百桌美食宴10日晚間在東隆宮廟埕熱鬧登場，縣府還特別安排紅寶石歌廳秀到場表演，不僅大力推廣在地觀光，也把台灣的辦桌文化發揚光大。

屏縣府指出，今年美食宴的10道佳餚有東港海釣雙重奏（油魚子、生魚片）、珍品紅燒海鮮羹、荷香櫻花蝦米糕、春風美味甜醋白蝦、藥膳何首烏雞湯、元氣鮮味蝦仁丸湯、清蒸霸王龍虎斑、經典東港正宗肉粿、山珍雲集筍干封肉及Q彈軟嫩雙糕潤，都是在地最經典美食。

此外，縣府還將美食宴現場舞台設計成紅寶石歌廳秀，復刻傳統秀場再現當年流金歲月，並邀請金曲歌后朱海君大展歌喉、帶來首首經典歌曲，同時還有屏東在地的陳孟賢及陳昭瑋，百萬兄弟檔效果十足，精彩重現70年的絕代風華，民眾除滿足味蕾還大飽耳福，不禁直呼：「太超值！」

睽違3年，屏東黑鮪魚季席開百桌美食宴，縣府還把紅寶石歌廳秀直接搬到東隆宮廟埕，現場熱鬧滾滾。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長周春米也趕赴現場與民眾一起品嚐同歡，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、黑田明日美主任、沖繩縣台北事務所所長上江洲辰德、副所長江怡欣等人也應邀參加。

周春米看著現場百桌座無虛席、熱鬧滾滾，開心道，「今年黑鮪魚至今已捕獲超過4000尾，漁民大豐收」，她感謝大家能一起來體驗台灣的辦桌文化，希望大家玩得開心。